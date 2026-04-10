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Découverte musicale de l’histoire du Hip-Hop, L’escambi (EVS), Castanet-Tolosan

Découverte musicale de l’histoire du Hip-Hop, L’escambi (EVS), Castanet-Tolosan

Découverte musicale de l’histoire du Hip-Hop, L’escambi (EVS), Castanet-Tolosan vendredi 10 avril 2026.

Lieu : L'escambi (EVS)

Adresse : Rue François Truffaut, Castanet tolosan 31320

Ville : 31320 Castanet-Tolosan

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 10 avril 2026

Fin : vendredi 10 avril 2026

Tarif : Gratuit sur inscription

Découverte musicale de l’histoire du Hip-Hop Vendredi 10 avril, 19h00 L’escambi (EVS) Haute-Garonne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-10T19:00:00+02:00 – 2026-04-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-10T19:00:00+02:00 – 2026-04-10T21:00:00+02:00

Ecoute et conférence autour de l’histoire du Hip-Hop avec Renan de la médiathèque départementale. Possibilité d’apporter ses vinyles de hip-hop pour une écoute collective et de la nourriture à partager en mode auberge espagnole.

L’escambi (EVS) Rue François Truffaut, Castanet tolosan 31320 Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « evs@castanet-tolosan.fr »}]
Écoute et conférence autour de l’histoire du Hip-Hop avec Renan de la médiathèque départementale. Possibilité d’apporter ses vinyles de hip-hop.

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