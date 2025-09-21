Découverte musicale et historique de Châteauneuf-de-Mazenc Foyer International d’Études Françaises La Bégude-de-Mazenc

Concerts au chapeau

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Découverte du village médiéval à travers des petits concerts et des visites guidée aux lieux emblématiques du village.

Programmation :

15h : Duo guitare et bandonéon

16h : CoRazon – Duo guitare et chants espagnols et portugais

17h : Drômanï – Chant du monde

18h : Ester Martinez – Flamenco

Après : Rétroactifs – Jazz

Rendez-vous au FIEF à 14h30 pour se rendre au point de départ du circuit.

Des panneaux sur place indiqueront les différents lieux des concerts.

Buvette et apéro à partir de 18h dans la cour du FIEF.

Foyer International d’Études Françaises 245 Grande Rue 26160 La Bégude de Mazenc La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0) 475 46 21 48 http://www.lefief-drome.com https://www.instagram.com/lefief.drome/;https://www.facebook.com/fieflabegude/ Le Foyer International d’Études Françaises (FIEF) a été fondé en 1961 par Ernest Jouhy (1913-1988), pédagogue, résistant et intellectuel d’origine allemande. Après avoir fui l’Allemagne nazie en 1933, il s’engage en France dans la Résistance, puis consacre l’après-guerre à la pédagogie et au dialogue entre les peuples. Pour lui, la construction d’une paix durable passait par l’éducation, la rencontre et la coopération européenne.

Installé dans le village médiéval de Châteauneuf-de-Mazenc, le FIEF est pensé dès l’origine comme une maison de rencontre : d’abord pour renouer les liens entre Français et Allemands, puis pour élargir les échanges à d’autres pays européens. Les séminaires et stages rassemblent enseignants, étudiants, mouvements de jeunesse, universités populaires et, plus récemment, jeunes artistes.

Aujourd’hui, le FIEF accueille des séjours thématiques sur l’histoire, la mémoire, la politique européenne, organise des programmes artistiques en partenariat avec des structures franco-allemandes et avec le soutien de l’OFAJ, ouvre ses portes au public local par des spectacles, concerts et ateliers. Parking à côté du cimetière (à 300m).

