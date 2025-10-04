Découverte musicale et mini concert Bibliothèque municipale Beaufort-en-Anjou

Découverte musicale et mini concert Bibliothèque municipale Beaufort-en-Anjou samedi 4 octobre 2025.

Découverte musicale et mini concert Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale Maine-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Et si vous faisiez un peu de musique ? Que ce soit pour tester un instrument avant de vous lancer, retrouver le plaisir de jouer ou juste titiller votre curiosité, la médiathèque vous donne le la !

Comme un livre ou un DVD, vous pouvez emprunter un instrument pour quatre semaines. Dix instruments sont à votre disposition : guitares (classique, électrique, basse) pour petits et grands, ukulélés, claviers et même un cajon pour explorer les percussions. À vous de jouer !

Les professeurs de l’école de musique du Baugeois-Vallée vous feront découvrir les instruments empruntables puis vous offriront un mini-concert à 11h30. Un moment à partager en famille !

Bibliothèque municipale Place de la Republique, 49250 Beaufort-en-Anjou, France Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241797411 http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr https://www.facebook.com/bibliobeaufortenanjou/ [{« type »: « phone », « value »: « 0241797411 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@beaufortenanjou.fr »}]

