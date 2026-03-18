Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la demi-journée Nogent-le-Rotrou
Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la demi-journée Nogent-le-Rotrou jeudi 23 juillet 2026.
Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la demi-journée
2, rue de la Touche. Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 13:30:00
fin : 2026-07-23 17:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la demi-journée
Au gré des méandres majestueux de la rivière, à l’ombre des aulnes et des saules têtards, cette promenade d’une petite dizaine de kilomètres sera l’occasion d’aborder la faune, la flore et l’histoire de l’Huisne.
Tout public sachant nager; mineurs impérativement accompagnés de leur(s) parent(s)
Chaussures fermées obligatoires pour la navigation, tenue vestimentaire adaptée à la météo; prévoir un change.
Réservation jusqu’à 12h30 la veille. .
2, rue de la Touche. Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 33 25 70 10
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English :
Naturalist discovery of the Huisne by canoe, half-day trip
L’événement Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la demi-journée Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-18 par PNR PERCHE