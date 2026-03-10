Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la demi-journée

2 Rue de la Touche Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 13:30:00

fin : 2026-07-23 17:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Au gré des méandres majestueux de la rivière, à l’ombre des aulnes et des saules têtards, cette promenade d’une petite dizaine de kilomètres sera l’occasion d’aborder la faune, la flore & l’histoire de l’Huisne.

Tout public sachant nager

Réservation obligatoire jusqu’au 22 juillet

payantFamilles

Au gré des méandres majestueux de la rivière, à l’ombre des aulnes et des saules têtards, cette promenade d’une petite dizaine de kilomètres sera l’occasion d’aborder la faune, la flore et l’histoire de l’Huisne.

Tout public sachant nager; mineurs impérativement accompagnés de leurs parents

Réservation obligatoire jusqu’au 22 juillet

payant .

2 Rue de la Touche Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 33 25 70 10

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English :

Following the river?s majestic meanders, in the shade of alders and pollarded willows, this ten-kilometre walk will be an opportunity to

Open to all who can swim; minors must be accompanied by their parents

Reservations required by July 25,

L’événement Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la demi-journée Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-10 par PNR PERCHE