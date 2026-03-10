Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la demi-journée Nogent-le-Rotrou
Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la demi-journée Nogent-le-Rotrou jeudi 23 juillet 2026.
Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la demi-journée
2 Rue de la Touche Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 13:30:00
fin : 2026-07-23 17:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Au gré des méandres majestueux de la rivière, à l’ombre des aulnes et des saules têtards, cette promenade d’une petite dizaine de kilomètres sera l’occasion d’aborder la faune, la flore & l’histoire de l’Huisne.
Tout public sachant nager
Réservation obligatoire jusqu’au 22 juillet
payantFamilles
Au gré des méandres majestueux de la rivière, à l’ombre des aulnes et des saules têtards, cette promenade d’une petite dizaine de kilomètres sera l’occasion d’aborder la faune, la flore et l’histoire de l’Huisne.
Tout public sachant nager; mineurs impérativement accompagnés de leurs parents
Réservation obligatoire jusqu’au 22 juillet
payant .
2 Rue de la Touche Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 33 25 70 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Following the river?s majestic meanders, in the shade of alders and pollarded willows, this ten-kilometre walk will be an opportunity to
Open to all who can swim; minors must be accompanied by their parents
Reservations required by July 25,
L’événement Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la demi-journée Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-10 par PNR PERCHE