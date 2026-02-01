Découverte Nature en famille à Meudon Forêt Domaniale de Meudon, 92360 Meudon, France Meudon

Les Dimanches en famille proposent aux parents et leurs enfants de 2 à 10 ans des expériences Nature pour leur permettre de vivre ensemble des aventures riches et complices les dimanches de 10h à 12h. Chaque Saison à travers nos 5 sens.

Au programme :

Aventure et Apprentissages avec les secrets de Dame Nature distillés au gré des rencontres végétales ou animales, en fonction du moment et des besoins de chacun. Éveiller les curiosités, entretenir (ou réveiller ;) l’émerveillement, créer l’envie d’aller plus loin dans l’exploration.

Moment questions Nature et une pause Yoga Nature.

Jeux et contes sur la Nature. Une façon ludique, sensorielle et expérimentale de découvrir les comportements de la faune et la flore à chaque saison. Et pouvant donner lieu à de grands moments de fous rires.

Des Ateliers Créatifs 100% Nature à 4 mains. Petits et grands se font plaisir à fabriquer ensemble, toujours en fonction de la saison, des créations issues de la Nature… Sirop de pin, Peinture végétale, Mangeoires, Bijoux végétaux, Mobile végétal, Cadeaux 100% nature, etc.

Activité organisée par des animatrices nature et Montessori

A réserver sur EcoNature

Découverte Nature en famille avec enfants de 2 à 10 ans en forêt de Meudon.

Le dimanche 14 juin 2026

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 12 avril 2026

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 15 février 2026

de 10h00 à 12h00

payant

35 € pour un duo 1 enfant /1 parent.

+ 5€ l’enfant sup + 10€ l’adulte sup.

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-15T11:00:00+01:00

fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-02-15T10:00:00+02:00_2026-02-15T12:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T12:00:00+02:00;2026-06-14T10:00:00+02:00_2026-06-14T12:00:00+02:00

Forêt Domaniale de Meudon, 92360 Meudon, France Forêt Domaniale de Meudon 92360 Meudon

https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-nature-en-famille-avec-enfants-de-2-a-10-ans-en-foret-de-meudon-92-745



Afficher la carte du lieu Forêt Domaniale de Meudon, 92360 Meudon, France et trouvez le meilleur itinéraire

