Découverte nature en famille Nichoirs Clères

Le parc de Clères vous propose de partager un moment en famille pour découvrir un aspect de la nature. Autour de la faune, de la flore ou des arts créatifs, cet atelier accessible à partir de 4 ans vous permet de réaliser avec vos enfants ou petits-enfants un souvenir impérissable !

En famille, les participants découvrent la reproduction des oiseaux à

travers les parades, la création de nids et comment leur créer un

nichoir pour le printemps.

Attention, chaque enfant doit être accompagné par un adulte !

Les adultes accompagnateurs doivent également s’acquitter d’une place. Réservation sur www.parcdecleres.fr .

