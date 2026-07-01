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AGENDA · Corignac

Découverte nature « Ensemble, on se mare ! » Mairie Corignac

mercredi 29 juillet 2026 · Mairie · Corignac

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Mairie
Adresse
Le Bourg
Ville
17130 Corignac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Corignac

Découverte nature « Ensemble, on se mare ! »

Mairie Le Bourg Corignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Véritables réservoirs de biodiversité, les mares sont d’une importance capitale pour de nombreuses espèces animales et végétales. Cette sortie sera l’occasion d’en apprendre plus sur le rôle des mares et les espèces qui les fréquentent.
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Mairie Le Bourg Corignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 39 04  contact@ne17.fr

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English :

As true reservoirs of biodiversity, ponds are of vital importance to many animal and plant species. This outing will be an opportunity to learn more about the role of ponds and the species that inhabit them.

L’événement Découverte nature « Ensemble, on se mare ! » Corignac a été mis à jour le 2026-07-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge