Découverte nature et patrimoine du Müllembourg Le Müllembourg Noirmoutier-en-l’Île

Découverte nature et patrimoine du Müllembourg 20 et 21 septembre Le Müllembourg Vendée

Le nombre de place est limité à 15 personnes par après-midi

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Au fil d’une randonnée de 5km environ ponctuée de points d’intêrets, nous vous proposerons de découvrir et d’en apprendre davantage sur cet endroit riche sur le les plans du patrimoine naturels et historique.

Le Müllembourg est un secteur se situant au Nord-Est de l'île de Noirmoutier. Constitué du quartier historique du Banzeau, de la digue historique du Ribandon et d'une réserve Naturelle Nationale, c'est un endroit riche en terme de patrimoine naturel et historique. D'autre part, ce secteur est un des points stratégique de l'île notamment sur le plan hydraulique. En effet l'alimentation des marais de l'île se concentre sur les trois étier qu'il possible d'observer depuis la Jetée Jacobsen. Parking du Château

© ING carte historique état major