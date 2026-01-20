Découverte nature initiation à la cueillette les marais oléronais parking qui fait face au 4 route de la pointe Blanche Le Château-d’Oléron
Découverte nature initiation à la cueillette les marais oléronais parking qui fait face au 4 route de la pointe Blanche Le Château-d’Oléron mercredi 4 mars 2026.
Découverte nature initiation à la cueillette les marais oléronais
parking qui fait face au 4 route de la pointe Blanche La pointe Blanche Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 17:30:00
fin : 2026-04-22 19:30:00
Date(s) :
2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Vous aimeriez savoir identifier les plantes comestibles et endémiques du marais oléronais ? Comprendre leur saisonnalité, identifier leur famille, et découvrir leurs vertus ? Sentez-vous l’envie de comprendre un peu mieux la nature?
.
parking qui fait face au 4 route de la pointe Blanche La pointe Blanche Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 21 93 49 alexandre.tave@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Would you like to know how to identify the edible and endemic plants of the Oleron marshes? Understand their seasonality, identify their families and discover their virtues? Would you like to understand nature a little better?
L’événement Découverte nature initiation à la cueillette les marais oléronais Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes