Découverte nature initiation à la cueillette prairies et jardins Le Château-d’Oléron

Découverte nature initiation à la cueillette prairies et jardins

16, rue de la Brande la Boutinière Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08 2026-03-11 2026-03-15 2026-03-18 2026-03-22 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-05 2026-04-08 2026-04-12 2026-04-15 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-26

Vous aimeriez connaitre les plantes comestibles de votre jardin, de la prairie d’à côté, ou même du marais oléronais ? Vous souhaitez apprendre à cueillir en sécurité ou enrichir vos connaissances ? ou vous êtes tout simplement curieux ?

16, rue de la Brande la Boutinière Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 21 93 49 alexandre.tave@gmail.com

English : Nature discovery: introduction to foraging meadows and gardens

Would you like to know more about the edible plants in your garden, the meadow next door, or even the marshes around Oleron? Would you like to learn how to pick safely, or expand your knowledge? Or are you simply curious?

