Découverte Nature plantes sauvages et médicinales La Garde-Adhémar

Découverte Nature plantes sauvages et médicinales

Rdv au Parking visiteurs La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-14 12:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Partez à la rencontre des plantes médicinales de Drôme Provençale . Découvrez les vertus, les usages et les secrets des plantes sauvages qui soignent.

.

Rdv au Parking visiteurs La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61 contact@doroterra.com

English :

Discover the medicinal plants of Drôme Provençale. Discover the virtues, uses and secrets of healing wild plants.

