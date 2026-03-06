Découverte Nature plantes sauvages et médicinales La Garde-Adhémar
Découverte Nature plantes sauvages et médicinales La Garde-Adhémar mardi 14 avril 2026.
Découverte Nature plantes sauvages et médicinales
Rdv au Parking visiteurs La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-14 12:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Partez à la rencontre des plantes médicinales de Drôme Provençale . Découvrez les vertus, les usages et les secrets des plantes sauvages qui soignent.
.
Rdv au Parking visiteurs La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61 contact@doroterra.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the medicinal plants of Drôme Provençale. Discover the virtues, uses and secrets of healing wild plants.
L’événement Découverte Nature plantes sauvages et médicinales La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence