Présailles

Découverte nature Pour les jeunes pousses

Parking de l’église Présailles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

1,2,3…Monts Breysse ! La jolie forêt qui enveloppe ces deux volcans est un cadre accueillant pour partir à la découverte des traces d’animaux et de l’univers de la forêt.

Venez explorer, au travers de jeux et d’ateliers, les moindres secrets des bois !

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Parking de l’église Présailles 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 36 38 60

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English :

1,2,3?Monts Breysse! The beautiful forest that surrounds these two volcanoes provides a welcoming backdrop for discovering animal tracks and the world of the forest.

Come and explore the secrets of the woods through games and workshops!

L’événement Découverte nature Pour les jeunes pousses Présailles a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal