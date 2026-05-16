Soulaines-Dhuys

Découverte nature

Domaine Saint-Victor Soulaines-Dhuys Aube

Tarif : – – Eur

10

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 21:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Une soirée inédite avec le CPIE Sud-Champagne !

Profitez d’une soirée conviviale pour découvrir le Domaine Saint-Victor au travers d’une sortie nature réservée aux adhérents du CPIE. Vous n’êtes pas adhérent ? Pas de panique, il est possible de le devenir lors de cette journée avec un tarif spécial !

Attention, il est nécessaire de réserver pour accéder à cette sortie. 10 .

Domaine Saint-Victor Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 28 33 contact@cpiesudchampagne.fr

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English :

L’événement Découverte nature Soulaines-Dhuys a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne