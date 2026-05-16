Découverte nature Soulaines-Dhuys
Découverte nature Soulaines-Dhuys vendredi 5 juin 2026.
Soulaines-Dhuys
Découverte nature
Domaine Saint-Victor Soulaines-Dhuys Aube
Tarif : – – Eur
10
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 21:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Une soirée inédite avec le CPIE Sud-Champagne !
Profitez d’une soirée conviviale pour découvrir le Domaine Saint-Victor au travers d’une sortie nature réservée aux adhérents du CPIE. Vous n’êtes pas adhérent ? Pas de panique, il est possible de le devenir lors de cette journée avec un tarif spécial !
Attention, il est nécessaire de réserver pour accéder à cette sortie. 10 .
Domaine Saint-Victor Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 28 33 contact@cpiesudchampagne.fr
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English :
L’événement Découverte nature Soulaines-Dhuys a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne