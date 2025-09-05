Découverte nocturne de la forêt en période de brame Compiègne

Carrefour de la Faisanderie Compiègne Oise

Début : 2025-09-05 21:00:00

fin : 2025-09-12

2025-09-05 2025-09-12

Aux alentours du mois de septembre, un râle profond résonne dans la forêt à la nuit tombée c’est le brame du cerf qui marque la saison des amours.

Les cerfs tentent de s’intimider afin de devenir le mâle dominant au sein d’une harde de biches. Aux provocations sonores succèdent parfois quelques combats durant lesquels les bois des animaux s’entrechoquent.

Un animateur ONF vous accompagnera tout au long de cette balade nocturne qui aiguisera vos sens pour avoir peut-être la chance d’entendre bramer le roi de la forêt…

– RDV 20h45 Parc à Bois de la Faisanderie

– Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03.44.40.01.00 ou billetterie disponible en ligne.

– Durée entre 2h30 et 3h30

ORGANISATION PRATIQUE

– Non accessible aux enfants de -6ans et aux personnes à mobilité réduite.

– Chaussures de marche conseillées ; vêtements chauds et/ou imperméables indispensables.

– Prévoir lampe frontale ou de poche.

– Parcours sur terrain naturel au coeur de la forêt ; distance de marche importante.

– Parking sur site de visite, mais co-voiturage conseillé du fait du déplacement entre le Parc à Bois de la Faisanderie et le site de visite.

– Voiture obligatoire

– Non modifiable / non remboursable

NB Cette sortie n’est pas basée sur l’observation et la recherche des cerfs sur leurs places de brame. L’écoute du brame reste imprévisible et n’est pas garantie, voire impossible en cas de mauvaise météo la sortie sera principalement axée sur la découverte nocturne de la forêt. 10 .

Carrefour de la Faisanderie Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

