Découverte nocturne de Thierville et de son église Saint-Laurent à la lueur des lampes tempête. Mairie de Thierville Thierville

Découverte nocturne de Thierville et de son église Saint-Laurent à la lueur des lampes tempête.

Mairie de Thierville 1 rue de l’Église Thierville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Découvrez l’histoire de Thierville et de son église Saint-Laurent, d’origine romane, grâce à une visite ludique et interactive. Pot de l’amitié avec dégustation de biscuits locaux à l’issue de la visite. .

Mairie de Thierville 1 rue de l’Église Thierville 27290 Eure Normandie +33 2 32 41 08 21 annesophie.oberson@ccpavr.fr

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English : Découverte nocturne de Thierville et de son église Saint-Laurent à la lueur des lampes tempête.

L’événement Découverte nocturne de Thierville et de son église Saint-Laurent à la lueur des lampes tempête. Thierville a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure