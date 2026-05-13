Découverte nocturne des collections, Musée Mathurin Méheut, Lamballe-Armor

Découverte nocturne des collections Samedi 23 mai, 19h30 Musée Mathurin Méheut Côtes-d’Armor

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Visiter gratuitement et en soirée les collections du musée et son exposition temporaire « Henri Rivière-Mathurin Méheut : Regards japonisants en Bretagne ». Réservation fortement conseillée en ligne.

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire, 22400 Lamballe-Armor, France Lamballe-Armor 22400 Lamballe Côtes-d’Armor Bretagne 0296311999 https://www.musee-meheut.fr Le nouveau musée Mathurin Méheut, consacré à cet artiste peintre, décorateur, illustrateur, céramiste et sculpteur natif de Lamballe-Armor (1882-1958) a ouvert ses portes en juin 2022 après plusieurs années de réflexions.

Créé par l’association “Les Amis de Mathurin Méheut”, il est inauguré en 1972 dans la maison dite du Bourreau à Lamballe-Armor. Au fil des années l’artiste gagne en notoriété, les collections s’enrichissent et le site de la maison du Bourreau s’avère trop exigu.

Le musée présente environ 250 œuvres de l’artiste dans ce nouvel écrin adapté aux exigences modernes de conservation et d’exposition.

Le public est aussi invité à découvrir l’artiste et son œuvre à travers des outils multimédias. Ces dispositifs numériques se déclinent suivant les principaux thèmes développés dans le parcours : la nature, le quotidien, l’ailleurs.

Visiter gratuitement et en soirée les collections du musée et son exposition temporaire « Henri Rivière-Mathurin Méheut : Regards japonisants en Bretagen ». Réservation fortement conseillée en ligne.

©Serge Andrieux