Découverte nocturne du château de Carneville Carneville
14 novembre 2025, 19:00:00
21:00:00
2025-11-14
Si vous souhaitez vous immerger au cœur du Château de Carneville, de son histoire, de ses récents travaux et découvrir sa dynamique et sympathique équipe, cette soirée est la votre !
Le monument sera illuminé aux bougies et feux de cheminées, à l’occasion d’une visite qui vous mènera de la cave au grenier ! Un aparté sincère et authentique.
Durée 2 heures Conseillé à partir de 12 ans.
Réservation nécessaire Exclusivement auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.
Pas de billetterie sur place. .
5 le château, Carneville 50330, Manche, Normandie. +33 805 32 02 00, contact@ot-cotentin.fr
