Découverte nocturne du château de Carneville Carneville

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 21:00:00

2025-11-14

Si vous souhaitez vous immerger au cœur du Château de Carneville, de son histoire, de ses récents travaux et découvrir sa dynamique et sympathique équipe, cette soirée est la votre !

Le monument sera illuminé aux bougies et feux de cheminées, à l’occasion d’une visite qui vous mènera de la cave au grenier ! Un aparté sincère et authentique.

Durée 2 heures Conseillé à partir de 12 ans.

Réservation nécessaire Exclusivement auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Pas de billetterie sur place. .

5 le château Carneville 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

