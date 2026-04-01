Découverte nouveautés jeux Mûr de Bretagne Guerlédan

Guerlédan

Découverte nouveautés jeux

Mûr de Bretagne Espace culturel Alain Auffret Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Découverte nouveautés jeux. A partir de 8 ans. Sur réservation. .

Mûr de Bretagne Espace culturel Alain Auffret Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 26 09 41

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English :

L’événement Découverte nouveautés jeux Guerlédan a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Centre