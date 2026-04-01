Découverte nouveautés jeux Mûr de Bretagne Guerlédan
Découverte nouveautés jeux Mûr de Bretagne Guerlédan vendredi 17 avril 2026.
Guerlédan
Découverte nouveautés jeux
Mûr de Bretagne Espace culturel Alain Auffret Guerlédan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Découverte nouveautés jeux. A partir de 8 ans. Sur réservation. .
Mûr de Bretagne Espace culturel Alain Auffret Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 26 09 41
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English :
L’événement Découverte nouveautés jeux Guerlédan a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Centre
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