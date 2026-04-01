Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découverte nouveautés jeux Mûr de Bretagne Guerlédan

Découverte nouveautés jeux Mûr de Bretagne Guerlédan vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Mûr de Bretagne

Adresse : Espace culturel Alain Auffret

Ville : 22530 Guerlédan

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-17T10:30:00

Fin : 2026-04-17T12:00:00

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Guerlédan

Découverte nouveautés jeux

Mûr de Bretagne Espace culturel Alain Auffret Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Découverte nouveautés jeux. A partir de 8 ans. Sur réservation.   .

Mûr de Bretagne Espace culturel Alain Auffret Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 26 09 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte nouveautés jeux Guerlédan a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Centre

À voir aussi à Guerlédan (Côtes-d'Armor)