Découverte nouveautés jeux vidéo et mangas, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Découverte nouveautés jeux vidéo et mangas Jeudi 19 février, 14h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Entrée libre

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

La bibliothèque vous propose une sélection de nouveautés jeux vidéos et mangas. jeu vidéo Manga

