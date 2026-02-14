Découverte nouveautés jeux vidéo et mangas, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux
Découverte nouveautés jeux vidéo et mangas, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux jeudi 19 février 2026.
Découverte nouveautés jeux vidéo et mangas Jeudi 19 février, 14h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00
Fin : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00
Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
La bibliothèque vous propose une sélection de nouveautés jeux vidéos et mangas. jeu vidéo Manga
© Pexels