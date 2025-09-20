Découverte originale d’une collection de cloches Chez Gilbert Painblanc Arc-et-Senans

Chez Gilbert Painblanc 54, Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Gilbert Painblanc ouvre les portes de sa collection de cloches à l’occasion des journées du patrimoine. Issues des ateliers Obertino, environ 12 pièces dont la diversité des sons et des formes attireront petits et grands. Réservation obligatoire. .

Chez Gilbert Painblanc 54, Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 85 29 95

