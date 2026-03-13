Découverte ornithologique en bord de Grosne La Chapelle-de-Bragny
Découverte ornithologique en bord de Grosne La Chapelle-de-Bragny dimanche 12 avril 2026.
Découverte ornithologique en bord de Grosne
La Chapelle de Bragny La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:30:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Partez à la découverte de l’avifaune locale à travers une balade empruntant des chemins bordant la Grosne et ses prairies.
Inscription obligatoire.
Pensez à prévoir des bottes selon la météo. .
La Chapelle de Bragny La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté frederic.bovinet@ecomail.fr
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English : Découverte ornithologique en bord de Grosne
L’événement Découverte ornithologique en bord de Grosne La Chapelle-de-Bragny a été mis à jour le 2026-03-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)