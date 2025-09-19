Découverte patrimoine croisement rue de Kérariou et de l’Armor Trébeurden

Découverte patrimoine croisement rue de Kérariou et de l'Armor Trébeurden vendredi 19 septembre 2025.

croisement rue de Kérariou et de l’Armor chemin communal de Nendivern Trébeurden Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-19 14:30:00

fin : 2025-09-19 17:30:00

2025-09-19

Richesse du petit patrimoine architectural, témoin d’usages du passé et trésor aujourd’hui comme refuge de la biodiversité la Fontaine et le lavoir de NENDIVERN sont à découvrir le vendredi 19 septembre de 14h30 à 17h30 à TREBEURDEN .

croisement rue de Kérariou et de l’Armor chemin communal de Nendivern Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 41 41 80

