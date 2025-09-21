Découverte patrimoniale à vélo de Clermont à Cébazat Place du 1er mai Clermont-Ferrand

Découverte patrimoniale à vélo de Clermont à Cébazat Dimanche 21 septembre, 14h00 Place du 1er mai Puy-de-Dôme

Ouvert aux enfants à partir de 12 ans accompagnés d’un adulte. Casque obligatoire (Possibilité location aux stations C.Vélo).

Enfourchez votre vélo pour partir à la découverte du patrimoine d’hier et d’aujourd’hui. Visite réalisée par une guide-conférencière et parcours encadré par Vélo-Cité 63.

Visite assurée par une guide-conférencière de Clermont Auvergne Volcans.

En 2024, Clermont Auvergne Métropole a obtenu le label « Pays d’art et d’histoire » pour l’ensemble de ses 21 communes. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les richesses culturelles de notre territoire labellisé à travers les balades du Pays d’art et d’histoire. Ces balades sont le fruit d’une collaboration entre Clermont Auvergne Métropole et l’Office de Tourisme Clermont Auvergne Volcans.

Place du 1er mai 63100 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 98 65 00 https://www.clermontauvergnevolcans.com/

Balades du Pays d’Art et d’Histoire

