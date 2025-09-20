Découverte patrimoniale organisée par le Conseil de quartier Nord Gare Esplanade Saint-Jean-des-Prés Vannes

Découverte patrimoniale organisée par le Conseil de quartier Nord Gare Esplanade Saint-Jean-des-Prés Vannes samedi 20 septembre 2025.

Rdv à 12h sur l’esplanade de Saint Jean des Prés, rue Strasbourg / Vannes

12h – Repas partagé type « auberge espagnole » : chacun apporte un plat à partager dans une ambiance conviviale.

14h – Balade patrimoine du quartier de la gare : circuit de 2km (1h30) tout public avec quiz pour les enfants.

Animations sur l’esplanade : Jeux en bois traditionnels, dessins à la craie sur les symboles bretons et activités avec l’association « Fleurs de pavé’’ et pour finir un goûter de clôture

Esplanade Saint-Jean-des-Prés Espace Saint-Jean-des-Prés 56000 Vannes Vannes 56000 Nord – Gare Morbihan Bretagne

