Découverte /perfectionnement en Ultimate beaulieu terrain de rugby Rennes

Venez tester ce sport convivial qui se joue avec un freesbee !
**Le samedi 22 novembre 2025, de 9h30 à 12h**, le SIUAPS vous donne RDV sur le **terrains de rugby de Beaulieu** afin de vous initier ou perfectionner à la pratique de l’ultimate.
**Tous niveaux acceptés**.
**30 places** disponibles
Tarif : **Gratuit**
**Inscriptions** sur le site [**Mon espace siuaps**](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) à partir **du lundi 6 octobre**
beaulieu terrain de rugby allée etienne marey Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine