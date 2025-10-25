Découverte photo animalière à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole
Découverte photo animalière à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou
Début : Samedi 2025-10-25
Jeux découverte en extérieur pour enfants et ateliers adultes
Sur réservation au 06 95 54 96 23
station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 95 54 96 23 assopromotionstationlaguiole@gmail.com
English :
Outdoor discovery games for children and adult workshops
Book in advance on 06 95 54 96 23
German :
Entdeckungsspiele im Freien für Kinder und Workshops für Erwachsene
Auf Reservierung unter 06 95 54 96 23
Italiano :
Giochi di scoperta all’aperto per bambini e laboratori per adulti
Prenotazione obbligatoria al numero 06 95 54 96 23
Espanol :
Juegos de descubrimiento al aire libre para niños y talleres para adultos
Es necesario reservar en el 06 95 54 96 23
