Découverte photo animalière à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole

Découverte photo animalière à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole Aveyron

Début : Samedi 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Jeux découverte en extérieur pour enfants et ateliers adultes

Sur réservation au 06 95 54 96 23

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 95 54 96 23 assopromotionstationlaguiole@gmail.com

English :

Outdoor discovery games for children and adult workshops

Book in advance on 06 95 54 96 23

German :

Entdeckungsspiele im Freien für Kinder und Workshops für Erwachsene

Auf Reservierung unter 06 95 54 96 23

Italiano :

Giochi di scoperta all’aperto per bambini e laboratori per adulti

Prenotazione obbligatoria al numero 06 95 54 96 23

Espanol :

Juegos de descubrimiento al aire libre para niños y talleres para adultos

Es necesario reservar en el 06 95 54 96 23

