DÉCOUVERTE PICKLEBALL Ébreuil
Salle Armand Pradel Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 18:00:00
fin : 2025-12-04 21:00:00
Date(s) :
2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18
Découvrez le pickleball, sport tendance entre tennis et ping-pong ! 3 séances d’initiation les 4, 11 et 18 décembre de 18h à 21h. Convivial, accessible à tous, fun garanti ! Venez tester à la salle Armand Pradel. Tennis Club Ebreuil vous attend !
Salle Armand Pradel Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 21 54 74 jmichel.proust@wanadoo.fr
English :
Discover pickleball, a trendy sport between tennis and table tennis! 3 introductory sessions on December 4, 11 and 18 from 6pm to 9pm. Friendly, accessible to all, fun guaranteed! Come and try it out at the Salle Armand Pradel. Tennis Club Ebreuil awaits you!
German :
Entdecken Sie Pickleball, eine Trendsportart zwischen Tennis und Tischtennis! 3 Einführungsveranstaltungen am 4., 11. und 18. Dezember von 18:00 bis 21:00 Uhr. Gesellig, für alle zugänglich, Spaß garantiert! Kommen Sie zum Testen in die Armand Pradel-Halle. Tennis Club Ebreuil erwartet Sie!
Italiano :
Scoprite il pickleball, uno sport di tendenza che è un incrocio tra tennis e tennis da tavolo! 3 sessioni introduttive il 4, 11 e 18 dicembre dalle 18.00 alle 21.00. Amichevole, accessibile a tutti, divertimento assicurato! Venite a provarlo alla Salle Armand Pradel. Il Tennis Club Ebreuil vi aspetta!
Espanol :
Descubra el pickleball, un deporte de moda, mezcla de tenis y tenis de mesa 3 sesiones de iniciación los días 4, 11 y 18 de diciembre de 18:00 a 21:00. Amistoso, accesible a todos, ¡diversión garantizada! Venga a probarlo a la Sala Armand Pradel. El Tennis Club Ebreuil le espera
L’événement DÉCOUVERTE PICKLEBALL Ébreuil a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme Val de Sioule