Découverte Pickleball Samer

✨ Venez découvrir le Pickleball ! ✨

Samedi 27 septembre 2025

De 16h à 18h

Salle Lemanski 258 rue des Lavandières, 62830 Samer

Organisé par l’Amicale Laïque Samer Tennis

Au programme

✔ Découverte et initiation au Pickleball

✔ Séances d’essai pour tous

✔ Démonstrations

✔ Rencontre avec l’équipe du club

✔ Présentation des offres et nombreuses animations

Prêt de matériel sur place

Restauration proposée

Infos 06 61 03 52 21

Gratuit et ouvert à tous, venez nombreux ! .

Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 61 03 52 21

