Découverte Pickleball Samer

✨ Venez découvrir le Pickleball ! ✨
Samedi 27 septembre 2025
De 16h à 18h
Salle Lemanski 258 rue des Lavandières, 62830 Samer
Organisé par l’Amicale Laïque Samer Tennis
Au programme
✔ Découverte et initiation au Pickleball
✔ Séances d’essai pour tous
✔ Démonstrations
✔ Rencontre avec l’équipe du club
✔ Présentation des offres et nombreuses animations
Prêt de matériel sur place
Restauration proposée
Infos 06 61 03 52 21
Gratuit et ouvert à tous, venez nombreux ! .
Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 61 03 52 21
