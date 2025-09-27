Découverte Pickleball Samer

✨ Venez découvrir le Pickleball ! ✨

Samedi 27 septembre 2025
De 16h à 18h
Salle Lemanski 258 rue des Lavandières, 62830 Samer
Organisé par l’Amicale Laïque Samer Tennis

Au programme
✔ Découverte et initiation au Pickleball
✔ Séances d’essai pour tous
✔ Démonstrations
✔ Rencontre avec l’équipe du club
✔ Présentation des offres et nombreuses animations

Prêt de matériel sur place
Restauration proposée

Infos 06 61 03 52 21
Gratuit et ouvert à tous, venez nombreux !   .

