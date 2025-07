Découverte Reiki Bourges

Offrez-vous un moment de détente et de recentrage grâce au Reiki.

Besoin de décompresser avant le week-end du 14 juillet ? Vendredi 11 juillet à Bourges, entre 14h et 18h (sur rendez-vous), venez découvrir cette pratique douce et naturelle qui apaise le corps et l’esprit. Deux formules vous sont proposées une séance découverte de 30 minutes à 25 euros, ou une séance complète d’une heure à 50 euros.

Les places étant limitées, la réservation est indispensable au 06.46.71.77.33.

2 Place Rabelais Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 46 71 77 33

English :

Treat yourself to a moment of relaxation and refocusing with Reiki.

German :

Gönnen Sie sich mit Reiki einen Moment der Entspannung und der Neuausrichtung.

Italiano :

Concedetevi un momento di relax e concentrazione con il Reiki.

Espanol :

Regálate un momento de relajación y reenfoque con Reiki.

