Découverte rock CCASC Saint-Loup-sur-Semouse

CCASC 14 Bis Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17 11:30:00

2026-01-17

Découverte danse rock, avec Alex & Jo de Rock’ a swing.
Adulte et enfant à partir de 10 ans.
Avec ou sans partenaire.
Sans inscription.   .

CCASC 14 Bis Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 62 48 92 

