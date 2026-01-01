Découverte rock CCASC Saint-Loup-sur-Semouse
Découverte rock CCASC Saint-Loup-sur-Semouse samedi 17 janvier 2026.
Découverte rock
CCASC 14 Bis Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17 11:30:00
Date(s) :
2026-01-17
Découverte danse rock, avec Alex & Jo de Rock’ a swing.
Adulte et enfant à partir de 10 ans.
Avec ou sans partenaire.
Sans inscription. .
CCASC 14 Bis Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 62 48 92
