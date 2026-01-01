Découverte rock CCASC Saint-Loup-sur-Semouse

Découverte rock

CCASC 14 Bis Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 11:30:00

Date(s) :

2026-01-17

Découverte danse rock, avec Alex & Jo de Rock’ a swing.

Adulte et enfant à partir de 10 ans.

Avec ou sans partenaire.

Sans inscription. .

CCASC 14 Bis Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 62 48 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte rock

L’événement Découverte rock Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-01-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)