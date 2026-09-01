Découverte Run Montoncel Station Montoncel Lavoine

Informations pratiques

Lavoine

Découverte Run Montoncel

Station Montoncel Plan de la Chaume – 51 chemin du Montoncel Lavoine Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 20:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la rencontre du monde des forêts du Montoncel, point culminant de l’Allier.

Tout au long du circuit typé trail, nous en apprendrons plus au sujet des tourbières, des pierres qui dansent, des oiseaux nicheurs et arbres qui peuplent ces lieux.

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Station Montoncel Plan de la Chaume – 51 chemin du Montoncel Lavoine 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 41 75 21 alohaevasion@orange.fr

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English :

Set out to explore the world of the Montoncel forests, the highest point in the Allier department.

Throughout this classic trail run, we’ll learn more about the peat bogs, the “dancing stones,” the nesting birds, and the trees that inhabit these places.

L’événement Découverte Run Montoncel Lavoine a été mis à jour le 2026-09-05 par Vichy Destinations