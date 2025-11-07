DECOUVERTE SECTEUR INDUSTRIE Saint-Flour – Agence SAINT FLOUR Saint-Flour

DECOUVERTE SECTEUR INDUSTRIE Vendredi 7 novembre, 09h00 Saint-Flour – Agence SAINT FLOUR Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T09:00:00 – 2025-11-07T11:00:00

Fin : 2025-11-07T09:00:00 – 2025-11-07T11:00:00

Vous souhaitez travailler et vous former dans le secteur de l’industrie? Vous ne connaissez pas du tout ce secteur et voulez savoir si vous avez les habiletés nécessaires pour vous lancer ? Cet atelier est pour vous ! Vous passerez des des exercices pratiques pour détecter les habiletés nécessaires pour exercer dans ce secteur d’activité. BONUS : une formation sur la découverte des métiers de l’industrie sera disponible par la suite pour renforcer vos habiletés et être à l’aise en entreprise!

Saint-Flour – Agence SAINT FLOUR 15100 Saint-Flour Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/517189 »}]

1 jeune 1 solution Détection de potentiel