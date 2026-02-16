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Découverte sensorielle de la haie et création végétale Ecomusée de la Baie Vains

jeudi 22 octobre 2026 · Ecomusée de la Baie · Vains

Découverte sensorielle de la haie et création végétale Ecomusée de la Baie Vains

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Ecomusée de la Baie
Adresse
1 route du Grouin du sud
Ville
50300 Vains
Département
Manche
Tarif

Vains

Découverte sensorielle de la haie et création végétale

Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-22 16:30:00

Date(s) :
2026-10-22

Profitez d’un moment nature pour sentir, toucher, écouter et comprendre la haie avant de réaliser une petite création à partir d’éléments végétaux.   .

Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 06 06 

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English : Découverte sensorielle de la haie et création végétale

L’événement Découverte sensorielle de la haie et création végétale Vains a été mis à jour le 2026-02-16 par Réseau Sites et Musées

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