Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

La Nature est pleine de surprises que nous ne percevons pas toujours. Venez découvrir le marais autrement, au travers de vos 5 sens, pour en apprendre davantage sur la faune et la flore du site du Moulin des Loges.

Route de Mauzac Moulin des Loges

Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 31 42 27 moulin-des-loges@marennes-oleron.com

English :

Nature is full of surprises that we don’t always realize. Come and discover the marsh in a different way, using your 5 senses to learn more about the flora and fauna of the Moulin des Loges site.

German :

Die Natur ist voller Überraschungen, die wir nicht immer wahrnehmen. Entdecken Sie das Moor auf andere Weise, mit Ihren fünf Sinnen, und lernen Sie mehr über die Fauna und Flora des Standorts Moulin des Loges.

Italiano :

La natura è piena di sorprese di cui non sempre ci rendiamo conto. Venite a scoprire la palude in modo diverso, utilizzando i 5 sensi per conoscere meglio la flora e la fauna del sito del Moulin des Loges.

Espanol :

La naturaleza está llena de sorpresas de las que no siempre nos damos cuenta. Venga a descubrir el pantano de una manera diferente, utilizando sus 5 sentidos para aprender más sobre la flora y la fauna del Moulin des Loges.

L’événement Découverte sensorielle du marais au Moulin des Loges Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes