Découverte Sophrologie dynamique Maison des Associations Sabres

Découverte Sophrologie dynamique

Maison des Associations 176 rue Victor Hugo Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 18:30:00

fin : 2025-07-09 19:30:00

Date(s) :

2025-07-09

Ursula vous propose une séance d’initiation collective qui vous permettra de découvrir les bienfaits de la sophrologie dynamique.

GRATUIT Places limitées uniquement sur inscription Information et réservation au 06.82.88.16.45

sophrologie.pausepoursoi@gmail.com

Maison des Associations 176 rue Victor Hugo Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 88 16 45 sophrologie.pausepoursoi@gmail.com

English : Découverte Sophrologie dynamique

Ursula offers you a group introductory session to discover the benefits of dynamic sophrology.

FREE Places limited registration required Information and booking on 06.82.88.16.45

sophrologie.pausepoursoi@gmail.com

German : Découverte Sophrologie dynamique

Ursula bietet Ihnen eine gemeinsame Einführungssitzung an, in der Sie die Vorteile der dynamischen Sophrologie kennen lernen können.

KOSTENLOS Begrenzte Plätze nur nach Anmeldung Information und Reservierung unter 06.82.88.16.45

sophrologie.pausepoursoi@gmail.com

Italiano :

Ursula vi offre una sessione introduttiva di gruppo per farvi scoprire i benefici della sofrologia dinamica.

GRATUITO Posti limitati iscrizione obbligatoria Informazioni e prenotazioni allo 06.82.88.16.45

sophrologie.pausepoursoi@gmail.com

Espanol : Découverte Sophrologie dynamique

Ursula te propone una sesión de iniciación en grupo para que descubras los beneficios de la sofrología dinámica.

GRATUITO Plazas limitadas inscripción obligatoria Información y reservas en el 06.82.88.16.45

sophrologie.pausepoursoi@gmail.com

L’événement Découverte Sophrologie dynamique Sabres a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Cœur Haute Lande