Découverte Sportive avec la Loco

Salle Laënnec 4, rue du Dr-René-Laennec Salle Chambord, 20 Rue de Chambord Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

2026-02-19 2026-02-26

Un temps convivial et accessible à tous, dédié à la découverte de différentes pratiques sportives locales.

La Locomotive 2.0 est un dispositif déployé entre autres par les centres sociaux de Cholet, en partenariat avec d’autres acteurs sociaux et lié à l’emploi.

Ses objectifs sont de repérer et remobiliser les personnes éloignées du marché du travail, en les accompagnant vers une dynamique de retour à l’activité et vers le Service Public de l’Emploi (France Travail, Cap Emploi…), notamment à travers le lien social et des actions collectives comme cet événement.

Ce temps est organisé en partenariat avec plusieurs associations sportives du territoire ACTT (tennis de table), ROC (rugby), Jeune France (multisports), BACH (badminton), ECVB (volley)

Ainsi, nous proposons au plus grand nombre de découvrir des sports sans prérequis, dans une ambiance conviviale et créatrice de liens pas besoin d’être sportif pour participer.

Afin de lever les freins liés à la garde d’enfants, un espace enfants avec des activités sportives adaptées sera également proposé sur place.

19/02/2026 Salle Laënnec

26/02/2026 Salle Chambord .

Salle Laënnec 4, rue du Dr-René-Laennec Salle Chambord, 20 Rue de Chambord Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 59 50 69 59 apprenti.kleidoscope@gmail.com

