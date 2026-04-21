Découverte stand-up paddle en mer Place de l’Océan Clohars-Carnoët
Découverte stand-up paddle en mer Place de l’Océan Clohars-Carnoët mercredi 29 juillet 2026.
Clohars-Carnoët
Découverte stand-up paddle en mer
Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 17:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Séance d’initiation en mer pour adulte ou enfant.
Technique, jeux, petites balades sont au rendez vous. .
Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 24 17
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English :
L’événement Découverte stand-up paddle en mer Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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