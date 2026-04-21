Découverte stand-up paddle en mer Place de l’Océan Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Découverte stand-up paddle en mer

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29 17:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Séance d’initiation en mer pour adulte ou enfant.

Technique, jeux, petites balades sont au rendez vous. .

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 24 17

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English :

L’événement Découverte stand-up paddle en mer Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS