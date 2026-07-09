Informations pratiques

Pontenx-les-Forges

Découverte Step

Salle des Sports Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 19:30:00

fin : 2026-09-10 20:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Le step est une activité ludique qui permet d’améliorer sa condition physique tout en se faisant plaisir ! Les chorégraphies évoluent au cours de la saison et permettent un travail cardiovasculaire ludique et efficace tout au long de l’année.

Encadrement Educateur Sportif diplômé d’Etat

Le step en images https://youtu.be/lvjZFV5e2bk

Renseignements Sylvie Agesta, Educatrice Sportive 07.87.68.71.32 .

Salle des Sports Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr

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English : Découverte Step

L’événement Découverte Step Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan