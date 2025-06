Découverte sur les accords vins et fromages Barr 28 juin 2025 11:00

Plongez dans une expérience pleine de saveurs et de découvertes au cœur du caveau historique du Domaine Klipfel. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, explorez les subtilités des accords entre une sélection raffinée de fromages et les vins emblématiques du domaine. Guidée de manière ludique et interactive, cette dégustation ravira autant les amateurs que les curieux. Une belle occasion de mêler plaisir des papilles, savoir-faire viticole… et bonne humeur ! .

1 rue Rotland

Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 08 63 katia.clerget@klipfel.com

English :

In a warm and friendly atmosphere, explore the subtleties of pairing a refined selection of cheeses with the estate’s emblematic wines.

German :

Erkunden Sie in einer warmen und geselligen Atmosphäre die Feinheiten der Kombinationen zwischen einer raffinierten Auswahl an Käse und den emblematischen Weinen des Weinguts.

Italiano :

In un’atmosfera calda e accogliente, esplorate le sottigliezze dell’abbinamento di una raffinata selezione di formaggi con i vini emblematici della tenuta.

Espanol :

En un ambiente cálido y acogedor, explore las sutilezas del maridaje de una refinada selección de quesos con los vinos emblemáticos de la finca.

