Decouverte tai chi chuan Imling mercredi 17 septembre 2025.
Decouverte tai chi chuan
Salle communale Imling Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2025-09-17 19:30:00
fin : 2025-09-17 21:00:00
2025-09-17
Venez découvrir le Tai Chi Chuan le temps d’une séance découverte !Tout public
Salle communale Imling 57400 Moselle Grand Est +33 6 72 12 55 06 larbredejade@laposte.net
English :
Come and discover Tai Chi Chuan during a discovery session!
German :
Entdecken Sie Tai Chi Chuan während einer Schnupperstunde!
Italiano :
Venite a scoprire voi stessi il Tai Chi Chuan!
Espanol :
¡Ven y descubre el Tai Chi Chuan por ti mismo!
