Decouverte tai chi chuan Imling mercredi 17 septembre 2025.

Salle communale Imling Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-09-17 19:30:00

fin : 2025-09-17 21:00:00

2025-09-17

Venez découvrir le Tai Chi Chuan le temps d’une séance découverte !Tout public

Salle communale Imling 57400 Moselle Grand Est +33 6 72 12 55 06 larbredejade@laposte.net

English :

Come and discover Tai Chi Chuan during a discovery session!

German :

Entdecken Sie Tai Chi Chuan während einer Schnupperstunde!

Italiano :

Venite a scoprire voi stessi il Tai Chi Chuan!

Espanol :

¡Ven y descubre el Tai Chi Chuan por ti mismo!

