Informations pratiques

Imling

Decouverte tai chi chuan

Salle communale Imling Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 19:30:00

fin : 2026-09-16 21:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Venez découvrir le Tai Chi Chuan le temps d’une séance découverte !Tout public

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Salle communale Imling 57400 Moselle Grand Est +33 7 70 09 20 42 larbredejade@laposte.net

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English :

Come and discover Tai Chi Chuan during a discovery session!

L’événement Decouverte tai chi chuan Imling a été mis à jour le 2026-08-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD