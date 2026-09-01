AGENDA · Imling
Decouverte tai chi chuan Imling
mercredi 16 septembre 2026 · Imling
Informations pratiques
Imling
Decouverte tai chi chuan
Salle communale Imling Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 19:30:00
fin : 2026-09-16 21:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez découvrir le Tai Chi Chuan le temps d’une séance découverte !Tout public
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Salle communale Imling 57400 Moselle Grand Est +33 7 70 09 20 42 larbredejade@laposte.net
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English :
Come and discover Tai Chi Chuan during a discovery session!
L’événement Decouverte tai chi chuan Imling a été mis à jour le 2026-08-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD