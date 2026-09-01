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AGENDA · Imling

Decouverte tai chi chuan Imling

mercredi 16 septembre 2026 · Imling

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle communale
Ville
57400 Imling
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Imling

Decouverte tai chi chuan

Salle communale Imling Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 19:30:00
fin : 2026-09-16 21:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Venez découvrir le Tai Chi Chuan le temps d’une séance découverte !Tout public
0  .

Salle communale Imling 57400 Moselle Grand Est +33 7 70 09 20 42  larbredejade@laposte.net

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English :

Come and discover Tai Chi Chuan during a discovery session!

L’événement Decouverte tai chi chuan Imling a été mis à jour le 2026-08-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD