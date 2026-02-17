Découverte Taïso Mézières-en-Brenne
Découverte Taïso Mézières-en-Brenne samedi 11 avril 2026.
Découverte Taïso
Rue Léon Joseph Bourreau Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Le Club de judo propose de découvrir une nouvelle activité: le Taïso.
Pratique douce accessible à tous, axée sur le renforcement musculaire léger, la mobilité, le travail d’équilibre, le souffle et la relaxation. .
Rue Léon Joseph Bourreau Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 27 01 41
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English :
The Judo Club is offering a new activity: Taïso.
L’événement Découverte Taïso Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne