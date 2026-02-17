Découverte Taïso

Rue Léon Joseph Bourreau Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le Club de judo propose de découvrir une nouvelle activité: le Taïso.

Pratique douce accessible à tous, axée sur le renforcement musculaire léger, la mobilité, le travail d’équilibre, le souffle et la relaxation. .

Rue Léon Joseph Bourreau Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 27 01 41

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English :

The Judo Club is offering a new activity: Taïso.

L’événement Découverte Taïso Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne