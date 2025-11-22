Découverte tressage tissage Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Découverte tressage tissage Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac samedi 22 novembre 2025.
Découverte tressage tissage
Parc de la Falquette D6 route de Lascaux Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Découverte animée par Sylvie Lemal.
Gratuit (adhésion à ACTOR 10€ obligatoire).
Sur inscription
Parc de la Falquette D6 route de Lascaux Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 53 13 73 mcl24@sfr.fr
English : Découverte tressage tissage
Discovery hosted by Sylvie Lemal.
Free (ACTOR membership 10? required).
Registration required
German : Découverte tressage tissage
Von Sylvie Lemal moderierte Entdeckung.
Kostenlos (Mitgliedschaft bei ACTOR 10? erforderlich).
Auf Anmeldung
Italiano :
Intervento di Sylvie Lemal.
Gratuito (è richiesta l’iscrizione ad ACTOR 10?).
È richiesta la registrazione
Espanol : Découverte tressage tissage
Charla de Sylvie Lemal.
Gratuita (es necesario ser socio de ACTOR -10?).
Inscripción obligatoria
