Découverte tressage tissage Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Découverte tressage tissage

Parc de la Falquette D6 route de Lascaux Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Découverte animée par Sylvie Lemal.

Gratuit (adhésion à ACTOR 10€ obligatoire).

Sur inscription

Découverte animée par Sylvie Lemal.

Gratuit (adhésion à ACTOR 10€ obligatoire).

Sur inscription .

Parc de la Falquette D6 route de Lascaux Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 53 13 73 mcl24@sfr.fr

English : Découverte tressage tissage

Discovery hosted by Sylvie Lemal.

Free (ACTOR membership 10? required).

Registration required

German : Découverte tressage tissage

Von Sylvie Lemal moderierte Entdeckung.

Kostenlos (Mitgliedschaft bei ACTOR 10? erforderlich).

Auf Anmeldung

Italiano :

Intervento di Sylvie Lemal.

Gratuito (è richiesta l’iscrizione ad ACTOR 10?).

È richiesta la registrazione

Espanol : Découverte tressage tissage

Charla de Sylvie Lemal.

Gratuita (es necesario ser socio de ACTOR -10?).

Inscripción obligatoria

L’événement Découverte tressage tissage Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère