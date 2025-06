Découverte & vente de livres – Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène 2 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Découverte & vente de livres Médiathèque L’échappée belle 6 Rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-02

fin : 2025-07-02

2025-07-02

Thomas, libraire aux Croquelinottes (Saint-Etienne), sera présent pour vous recommander des livres pour tous les âges et nous fera l’honneur d’une lecture.

Médiathèque L’échappée belle 6 Rue de la Découverte

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86

English :

Thomas, bookseller at Les Croquelinottes (Saint-Etienne), will be on hand to recommend books for all ages, and to honor us with a reading.

German :

Thomas, Buchhändler in Les Croquelinottes (Saint-Etienne), wird anwesend sein, um Ihnen Bücher für alle Altersgruppen zu empfehlen und uns die Ehre einer Lesung zu erweisen.

Italiano :

Thomas, libraio di Les Croquelinottes (Saint-Etienne), sarà a disposizione per consigliare libri per tutte le età e per leggere con noi.

Espanol :

Thomas, librero de Les Croquelinottes (Saint-Etienne), estará presente para recomendarnos libros para todas las edades y leernos.

