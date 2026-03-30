Découverte vigneronne Domaine Specht Mittelwihr

Découverte vigneronne Domaine Specht

2 rue des Eglises Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-04-01

Une animation où les sens sont à l’honneur ! Après avoir effectué une promenade dans les vignes, une visite du chai puis deux dégustations vous seront proposées. (vins et eaux aromatisées)

Cette animation est réservée aux Épi-curieux ! Dès l’arrivée au domaine, les participants sont conviés à découvrir l’âme de nos vignes à travers une balade pédestre d’environ une heure et demie. Entre vignes, ruisseaux et amandiers, cette promenade est l’occasion d’échanger autour des pratiques culturales du domaine et de profiter de différents points de vue depuis le Grand Cru Mandelberg, sur la plaine d’Alsace, les Vosges ainsi que les cités médiévales de Riquewihr et Zellenberg.

Cette épopée se poursuit par la visite de notre chai. Entre foudres, barriques et cuves inox, nous aurons l’occasion de converser autour du métier de vigneron ainsi que des processus de vinification.

Nous prolongeons l’expérience par une activité sensitive unique. Au cœur de notre cave, nous convions les participants à redécouvrir leurs sens à travers trois ateliers

Atelier olfactif faites appel à votre odorat pour déceler les différents arômes du vin. Saurez-vous identifier ces parfums du quotidien que l’on retrouve dans certains vins ?

Atelier gustatif éveillez vos papilles en dégustant des eaux aromatisées. Saurez-vous reconnaître le sucré, le salé, l’acidité et l’amertume ?

Accords mets-vins après l’effort, le réconfort ! Nous terminons cette animation par la dégustation de 3 accords mets-vins inédits, accompagnés de produits locaux et artisanaux (toasts et tartinades). .

2 rue des Eglises Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 85 domaine.specht@gmail.com

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English :

An animation where the senses are honored! After a walk in the vineyard, a visit of the cellar and two tastings will be proposed. (wines and flavored waters)

L’événement Découverte vigneronne Domaine Specht Mittelwihr a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr