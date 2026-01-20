Découverte viticole en amoureux (vin, fromage et chocolat) Saint-Hippolyte

Découverte viticole en amoureux (vin, fromage et chocolat)

Vendredi 2026-02-09

2026-02-21

Romantisme, gourmandise et découverte trois mots pour décrire cet atelier vin et chocolat qui vous est proposé par le domaine Fahrer à l’occasion de la Saint-Valentin.

Du plaisir partagé à deux.

Profitez d’un moment gourmand pour déguster nos vins avec un plateau de fromage et chocolat qui réveillera tous vos sens.

Vous dégusterez 4 de nos vins avec leurs parfaits accords mets et vins. Nous travaillons avec des produits locaux, frais et de saison. En partenariat avec des producteurs locaux de chocolat et fromage, nous proposons un plateau dégustation avec 2 sortes de fromage et du chocolat de la chocolaterie Stoeffel.

Quoi de mieux que de lier vin et chocolat, des produits aphrodisiaques et de plaisir.

Les enfants sont les bienvenus. Formule dégustation adaptée pour les jeunes le même plateau + 1 verre de jus de raison (supplément de 10 € par enfant sera demandé).

Disponible en français, anglais et espagnol (une langue par créneau).

24 Route du vin Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 00 40 domaine@fahrer-fils.com

English :

Romanticism, gourmandise and discovery: three words to describe this wine and chocolate workshop offered by Domaine Fahrer for Valentine’s Day.

