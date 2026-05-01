Saint-Pierre-de-Juillers

Découverte yoga et son nomade

12 Rue de la Grande Rivière Saint-Pierre-de-Juillers Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Deux professionnelles du bien être, vous proposent une relaxation sonore et guidée, à travers le yoga du son et le yoga Nidra.

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12 Rue de la Grande Rivière Saint-Pierre-de-Juillers 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 01 08 26 vanessa.deslandes38@gmail.com

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L’événement Découverte yoga et son nomade Saint-Pierre-de-Juillers a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge