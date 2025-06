Découverte Zumba Stretching et Hit Cardio Saint-Didier-en-Velay 24 juin 2025 19:00

Haute-Loire

Découverte Zumba Stretching et Hit Cardio Salle polyvalente Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : Mardi 2025-06-24 19:00:00

2025-06-24

Nouveauté à la rentrée 2025 un nouveau professeur intègre l’association ! Venez découvrir son univers lors d’un cours d’essai gratuit mêlant Zumba, Stretching et Hit Cardio Training.

Salle polyvalente

Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ldanse.association@gmail.com

English :

New for back-to-school 2025: a new instructor joins the association! Come and discover his world during a free trial class combining Zumba, Stretching and Hit Cardio Training.

German :

Neu ab dem Schuljahr 2025: Ein neuer Lehrer tritt dem Verein bei! Entdecken Sie seine Welt bei einer kostenlosen Probestunde, die Zumba, Stretching und Hit Cardio Training miteinander verbindet.

Italiano :

Novità per l’inizio dell’anno accademico 2025: un nuovo insegnante si unisce all’associazione! Venite a scoprire il suo mondo durante una lezione di prova gratuita che combina Zumba, Stretching e Hit Cardio Training.

Espanol :

Novedad para el inicio del curso 2025: ¡un nuevo profesor se une a la asociación! Ven a descubrir su mundo durante una clase de prueba gratuita que combina Zumba, Stretching y Hit Cardio Training.

