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Découvertes des Associations de Conquereuil Conquereuil

Découvertes des Associations de Conquereuil Conquereuil samedi 6 juin 2026.

Adresse : Espace Salle Saint Donatien

Ville : 44290 Conquereuil

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 0 0

Conquereuil

Découvertes des Associations de Conquereuil

Espace Salle Saint Donatien Conquereuil Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

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Espace Salle Saint Donatien Conquereuil 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire   llefevre@conquereuil.fr

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L’événement Découvertes des Associations de Conquereuil Conquereuil a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT44